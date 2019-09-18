ВР рассматривает проект о выборах в Киеве

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

"Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье, 8 декабря 2019 года", — сказано в тексте документа №2143.

13 сентября на сайте парламента был зарегистрирован проект о внесении изменений в закон "О столице Украины — городе-герое Киеве".

Инициаторами выступили 39 народных депутатов (36 — от "Слуги народа"), среди которых и глава комитета о вопросам местного самоуправления Андрей Клочко.

В документе также описаны полномочия главы Киевской городской госадминистрации, которого сможет назначать/увольнять президент по представлению Кабмина. Также должность не может совмещаться с любой другой.

Главе КГГА в проекте закона выделили такие полномочия:

дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;

может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;

согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;

имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине заявили, что до конца текущего года провести выборы в Киеве невозможно, поскольку нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации. Ожидалось, что выборы в столице пройдут уже весной.

Кабмин 4 сентября за закрытыми дверями поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко. Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, освободить его могут только киевляне.

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