Возможные кадровые изменения в правительстве: Николай Томенко

Николай Томенко, общественный и политический деятель, лидер Общественного движения "Родная страна" в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал предстоящие местные выборы в Украине а также вероятность отставки Кабмина.

"Если бы президент принял для себя решение об изменениях, то стоило бы постепенно готовить общество, не голосовать за принятие отчета правительства... Зеленский уже назвал фамилии. Ермак является важным человеком. Когда Богдана уволили, то на неделю остановились все кадровые назначения, например", - заявил Томенко.

Он также отметил, что Украина имеет вид не парламентско-президентской республики, а офисно-президентской республики, где президент работает на офис президента.

"Раньше Зеленский работал на Богдана, а теперь Зеленский работает на Ермака", - заявил Томенко.

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