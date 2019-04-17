Вопрос снижения цены на газ на повестке дня в Кабмине: Obozrevatel News

Вопрос снижения цены на газ на повестке дня в Кабмине

"Нафтогаз" требует от Кабмина отменить режим спец обязанностей. Это позволит снизить цену на голубое топливо. Речь идет об отмене действия постановления от 19 октября прошлого года - о регулировании цены на газ. Именно по ней стоимость топливом 1 мая должен вырасти в цене на 15%.

Бежали десятки заключенных

Из тюрем Венесуэлы сбежали 60-ят преступников. Это произошло в штате Нуэва-Эспарта. В результате инцидента один человек погиб и еще двое – ранены. По предварительным данным, заключенные с холодным оружием напали на охранников. Преступников пока разыскивает полиция.

Крупнейшие производители шоколада в ЕС

Германия возглавила восьмерку крупнейших производителей шоколада в Европейском Союзе, которые произвели более 90% общего количества шоколада в Евросоюзе в 2017 году. По данным Евростата, только в 2107 году немецкие кондитеры изготовили почти 4 миллиона тонн шоколада на сумму более 19 млрд евро. На втором месте – Италия – 700 тыс тонн. А вот Франция и Нидерланды заняли третье место – 400 тыс. Тонн.

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