Дети с особыми образовательными потребностями и дети с инвалидностью: два разных понятия

Руководитель ОО "Социальная синергия" Марианна Онуфрик прокомментировала реформы и нововведения в системе образования Украины.

Эксперт отметила, что, к сожалению, в Украине до сих пор остается распространненная модель поведения, когда люди "внизу" ждут указаний "сверху". Она заявила, что при этом видит много удачных инициатив "снизу", и практика показывает, что тот, кто хочет их реализовать, реализует. Онуфрик отметила, что два понятия: "дети с особыми образовательными потребностями" и "дети с инвалидностью" не являются тождественными. Она заявила, что типичная ошибка для большинства украинцев - считать, что это одно и тоже. Круг детей с особыми образовательными потребностями значительно шире, чем круг детей с инвалидностью. Такие дети не являются инвалидами, но они требуют временной или постоянной поддержки во время обучения.

Она привела пример, что в Украине существует очень распространенный диагноз - "дети с гиперактивностью". По ее мнению, эта категория детей входит в группу детей с особыми образовательными потребностями. Также сюда относятся дети из некоторых регионов Закарпатья, поскольку они могут вообще не понимать украинского языка, когда приходят в школу. Это также касается детей, пострадавших от насилия, детей которые переходят в другое учебное заведение.

Эксперт отметила, что недавно находилась в Эстонии, где наблюдала, как работает команда специалистов, которые помогают в обучении детей с особыми образовательными потребностями.

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