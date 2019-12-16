Випуск OBOZ NEWS о 11:00 16 грудня 2019 року

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошене 20 або 21 грудня

двоє українських бійців дістали поранення під час ворожого обстрілу на Донбасі.

У Миколаєві, біля одного з придорожніх готелів, знайшли мертвими двох водіїв.

В американському Сенаті заслухають доповідь особистого адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані про його нещодавню подорож в Україну.

Учасники 25-ї кліматичної конференції ООН в Мадриді не змогли підписати угоду про зобов‘язання країн щодо скорочень викидів парникових газів в атмросферу.

Мотопробіг Санта-Клаусів влаштували в Іспанській Барселоні.

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