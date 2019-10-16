Випуск OBOZ NEWS о 15:00 16 жовтня 2019 року

Україна і Латвія налаштовані на активну двосторонню співпрацю у питанні повернення активів, пов’язаних з колишніми українськими чиновниками.

Маніяк, який вбиває виключно чоловіків у Києві, знайшов свою чергову жертву.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав умову, за якої Анкара припинить військову операцію у Сирії.

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