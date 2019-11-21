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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 21 листопада 2019 року

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В Одесі жінка випала з маршрутки та отримала травму голови.

У Новояворівську на Львівщині вчора почали подавати тепло. Новому Роздолу доведеться зачекати

Лора Купер: Затримка військової допомоги США Україні була вигідна Росії

На Сицилії стався вибух на фабриці феєрверків.

Австралія потерпає від лісових пожеж – територія займань стрімко поширюється з Півночі на Південь країни.

Американська академія мистецтва і науки звукозапису оголосила номінантів на премію "Греммі-2020"

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