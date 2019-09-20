Випуск OBOZ NEWS о 12:00 20 вересня 2019 року

Народні депутати розпочали розгляд проекту Державного бюджету на 2020 рік.

53 людини звернулися в лікарню після відвідин їдальні в одинадцятій школі Одеси.

Міжнародний марш за клімат відбується сьогодні у світі.

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