Випуск OBOZ NEWS о 12:00 20 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 20 вересня 2019 року25 Читать материал на украинском
Народні депутати розпочали розгляд проекту Державного бюджету на 2020 рік.
53 людини звернулися в лікарню після відвідин їдальні в одинадцятій школі Одеси.
Міжнародний марш за клімат відбується сьогодні у світі.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы