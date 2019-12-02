Випуск OBOZ NEWS о 12:00 2 грудня 2019 року

Поліція затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбивстві його сина Олександра.

На Миколаївщині розшукують неповнолітню дівчину 2003 року народження

Вирішити питання обміну полоненими планує Володимир Зеленський під час зустрічі у "нормандському форматі".

На допит в Державне Бюро розслідувань прийшла сьогодні волонтерка Маруся Звіробій разом з адвокатом.

У Мексиці під час спецоперації проти великого наркокартелю сталася масштабна стрілянина.

У Мадриді стартувала кліматична конференція ООН

У Німеччині хочуть знизити швидкість доставки листів, аби зменшити вплив на зміни клімату.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся