Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 вересня 2019 року50 Читать материал на украинском
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими в ДТП, що сталася цієї суботи. Напередодні там автоцистерна зіткнулася з приміською маршруткою. Дев'ятеро людей загинули.
Президент США Дональд Трамп на вимогу Конгресу готовий оприлюднити стенограму розмови із своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Ситуація на Сході. П'ятнадцять обстрілів минулої доби з боку проросійських бойовиків.
Один український військовий зазнав поранень.
В Албанії через землетрус магнітудою 5,8-м травм зазнали вже бльше сотні людей. Також сотні будинків пошкоджені.
Влада країни розповіла, що 21 вересня вдень було зафіксовано понад сто подальших поштовхів- Афтершоків.
Українців попередили про похолодання.
За данними Гідрометцентру, погіршення погоди слід чекати вже цієї доби.
У Лос- Анджелесі відбулося вручення нагород в галузі телебачення.
Трьома преміями "Еммі" відзначили серіал "Чорнобиль" компанії НВО.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.