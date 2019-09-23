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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 вересня 2019 року

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На Одещині оголошено день жалоби за загиблими в ДТП, що сталася цієї суботи. Напередодні там автоцистерна зіткнулася з приміською маршруткою. Дев'ятеро людей загинули.

Президент США Дональд Трамп на вимогу Конгресу готовий оприлюднити стенограму розмови із своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Ситуація на Сході. П'ятнадцять обстрілів минулої доби з боку проросійських бойовиків.

Один український військовий зазнав поранень.

В Албанії через землетрус магнітудою 5,8-м травм зазнали вже бльше сотні людей. Також сотні будинків пошкоджені.

Влада країни розповіла, що 21 вересня вдень було зафіксовано понад сто подальших поштовхів- Афтершоків.

Українців попередили про похолодання.

За данними Гідрометцентру, погіршення погоди слід чекати вже цієї доби.

У Лос- Анджелесі відбулося вручення нагород в галузі телебачення.

Трьома преміями "Еммі" відзначили серіал "Чорнобиль" компанії НВО.

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