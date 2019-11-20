Випуск OBOZ NEWS о 11:00 20 листопада 2019 року

11 обстрілів за минулу добу зафіксували на сході України. Втрат серед українських військових не має

У Мукачеві на Закарпатті оголосили день жалоби через загибель на Донбасі командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

У Києві відбулися переговори міністрів закордонних справ України та Німеччини.

Сенат Сполучених Штатів 19 листопада одноголосно ухвалив законопроект про захист прав людини і демократії в Гонконзі.

Папа Римський Франциск прибув з візитом в Таїланд.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся