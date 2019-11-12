Випуск OBOZ NEWS о 11:00 12 листопада 2019 року
Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна у Казахстані.
У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону студентів.
Сирени повітряної тривоги спрацювали в містах Ашдод і Ашкелон на півдні Ізраїлю.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы