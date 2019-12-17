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17 декабря • обновлено в 12:51
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В ВР назвали дату рассмотрения закона о рынке земли в Украине

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Корреспондент ObozTV Влада Цуркан отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Она прокомментировала повестку дня Верховной Рады Украины.

"Сегодня у депутатов очень много законопроектов на повестке дня. Рассмотрят сегодня повторно закон, на который президент Украины наложил вето. Он касается создания временных следственных комиссий и временных специальных комиссий Верховной Радой Украины. В него президент уже внес свои поправки, поэтому вполне вероятно, что сегодня депутаты его примут. Также планируется внести изменения и в закон о неприкосновенности депутатов. Один из самых обсуждаемых законопроектов - это закон о децентрализации", - заявила Цуркан.

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