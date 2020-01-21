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21 января • обновлено в 17:41
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В США тысячи вышли на митинг в поддержку огнестрельного оружия

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В Ричмонде, столице штата Вирджиния (США), 20 января состоялся митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия.

По оценке полиции, на акцию пришли около 22 тысяч участников. Многие принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики, передает The Washington Post.

На месте сбора людей действовали усиленные меры безопасности, но акция прошла мирно: полиция сообщила только об одном аресте.

Отметим, митинг за легализацию ношения оружия организовало движение Virginia Citizens Defense League. Событие было вызвано намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее Виргинии, ввести в штате новые ограничения на огнестрельное оружие.

Часть участников акции выразили поддержку президенту США Дональду Трампу. Он, в свою очередь, прокомментировал митинг в Twitter-аккаунте.

Глава страны заявил, что демократы пытаются лишить американцев прав, предусмотренных Второй поправкой к Конституции США, и призвал голосовать за республиканцев.

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