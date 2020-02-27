В Харькове снова переименовали проспект

В Харькове депутаты городского совета повторно переименовали проспект генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Соответствующее решение приняли 26 февраля. За него проголосовали 52, против – восемь депутатов. Об этом сообщает MediaPort.

"К Харьковскому горсовету по инициативе обратился ряд ветеранских организаций города по возвращении названия проспекта именем маршала Жукова, поскольку с ним связаны исторические события, происходившие в Украине во время второй мировой войны. Согласно международным актам, Украина взяла на себя обязательства увековечивать и почтить память участников Второй мировой войны", – поднял вопрос на сессии начальник Отдела по топонимики и охране историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.

Он привел результаты общественного обсуждения по возвращению проспекту старого названия и отметил, что за высказалось 11 193 харьковчан, а это 86% от общего количества голосов.

"Прошу поддержать данное решение. Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет с окончания Второй мировой войны. 9 мая – 75-я годовщина с момента подписания капитуляции нацистской Германии, и поэтому я думаю, что это решение будет достаточно подходящим к празднованию этих событий", – высказался Хорошковатый.

Отмечается, что против переименования проспекта с трибуны горсовета выступили несколько внефракционных депутатов, а также представитель "Национального корпуса" в городе Константин Немичев.

Со своей стороны мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет действует по закону и вправе принимать такие решения.

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