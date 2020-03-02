В Госдуме набросились на Пристайко из-за отказа отмечать 9 Мая

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин обвинил Украину в тотальной русофобии из-за заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в Украине не будут праздновать 75-летие Победы.

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" одиозный российский политик заявил, что наша страна якобы отказалась от памяти о Второй мировой войне и заняла враждебную позицию.

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