В Госдуме набросились на Пристайко из-за отказа отмечать 9 Мая
Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин обвинил Украину в тотальной русофобии из-за заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в Украине не будут праздновать 75-летие Победы.
В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" одиозный российский политик заявил, что наша страна якобы отказалась от памяти о Второй мировой войне и заняла враждебную позицию.
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