В 10 раз меньше украинских туристов в Крыму: эксперт

Экс-постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления представителя нелегитимной Госдумы России об обязательном открытии украинского водного канала в обмен на путевки в оккупированный Крым.

"Мы видим, что сейчас все стали экспертами в вопросах эпидемии коронавируса. Но я думаю, что к лету этот вопрос уже будет исчерпан, поэтому предложение российского депутата не является адекватным", - заявил Бабин.

Он также высказался относительно проблем с эпидемиологической ситуацией на самом полуострове, а также по вопросу популярности Крыма среди отдыхающих из Украины.

"Есть статистика, согласно которой в условиях оккупации Крым посещают в 10 раз меньше украинцев чем до оккупации", - отметил эксперт.

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