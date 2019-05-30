Хлебное ''Межигорье''

Огромный дом, собственный фонтан, зоопарк, множество фонтанов и мраморных скульптур. Управлять таким имением в 140 гектаров - желающих хватает. Но победитель только один.

Поэтому, намерение управлять резиденцией имели трое претендентов. Общественная организация "Межигорье", которая управляла ею более 5 лет, частный предприниматель без стратегии развития и малоизвестная компания S-COMPANY. Последнюю представители тендерной комиссии быстро и без колебаний выбрали после 4 часового заседания.

S-COMPANY существует с 2015 года. Ее директор - бывший помощник нардепа Евгения Мураева – Алексей Вороненко. Чем занималась компания до сих пор – ее представители так и не объяснили. Однако рассказали о планах по дальнейшему благоустройству.

"Мы очень хотели бы видеть там, например, площадки с едой. Также мы рассматривали работы с благотворительными фондами, потому что там очень богатая территория. Люди там отдыхают, но ничего не происходит. Важнее для нашей команды – это социальная миссия", - говорит представитель S -COMPANY Анна Герман.

Как будет происходить передача резиденции новым управляющим – пока неизвестно. В законе эта процедура не прописана. Организация, опекала резиденцию более 5 лет, с таким решением мириться не собирается. Нынешний комендант Межигорье отметил, что готовы идти даже в суд.

"Прежде всего нас, меня, как гражданина Украины интересует, чтобы, не дай бог, кто то пострадал. Не имеет значения, это титушки, или это не титушки. Чтобы не пострадали никакие люди. И в правовом поле двигаться дальше", - отметил комендант "Межигорье" Денис Тарахкотелик.

В общем, резиденцию Межигорье посещают сотни людей каждую неделю. Билет на территорию стоит от 50 до 120 гривен. За определенные средства посетителям проводят экскурсии. За деньги люди могут приобрести даже сельскохозяйственную продукцию от обитателей зоопарка экс–президента Януковича. Но несмотря на такие доходы комендант уверяет, что денег на содержание не хватает.

"В летний период, конечно, много. В районе 5,5 млн. грн. За год примерно 32 млн гривен это исключительно на содержание Межигорья", - говорит Денис Тарахкотелик.

Стоит отметить, что бесплатно здесь проходят реабилитацию участники боевых действий АТО, а также дети с определенными недостатками. Словом, представители S-COMPANY также выразили намерение продолжать такую деятельность и значительно ее расширить.

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