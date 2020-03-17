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17 марта • обновлено в 15:57
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Унікальний експеримент на українському телебаченні - Підсумки на карантині

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Ми завжди ставили здоров’я наших колег на перше місце, тому йдемо на унікальний експеримент на українському телебаченні.

З 17 березня "Підсумки з Вадимом Колодійчуком" робитимуть повністю дистанційно. Вперше на українському телебаченні ведучий буде спілкуватися з гостями, не виходячи з квартири. Ми переносимо телевізійне виробництво на карантин. Вмикайте нас о 21:00 щодня. Ми покажемо ексклюзивні відео та Інтерв’ю. Всі подробиці на Obozrevatel

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