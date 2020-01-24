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24 января • обновлено в 12:39
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"Укрзализныця" и Deutsche Bahn: Владимир Омелян объяснил, что именно они подписали

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Министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг) Владимир Емельян в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что Deutsche Bahn будет управлять украинской железной дорогой в течение ближайших 10 лет.

"Хотел бы напомнить, что переговоры с Германией начались еще в 2015 году. Действительно, у Германии есть определенный интерес к сотрудничеству с "Укрзалізницею", - заявив Омелян.

Он также добавил, что документ, подписанный сейчас, не является официальным договором о начале сотрудничества.

"Было показательно, что после подписания этого меморандума между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею", или Министерство инфраструктуры, потому что подписал министр инфраструктуры Криклий, меморандум носит очень общий характер ни о чем, то есть документ о намерениях - это не какое-то соглашение", - заявил Омелян.

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