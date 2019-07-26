Украинское село будущего – это работы юных художников, которые стали участниками профориентационной программы "Мир аграрных профессий"

Конкурс детского рисунка ежегодной. Уже семь лет подряд компания "Укрлендфарминг". Привлекает талантливых детей в проект чтобы развивать их творческие способности. Аграрии объясняют – это лишь маленькая доля из того, что делают для сельских общин с Какими они сотрудничают.

Также компания поддерживает тяжелобольных детей пайовикив. Художественный проект не виключення. КАЖДЫЙ сотрудник "Укрлендфарминг", по Бажанов, имел возможность придбати предпочтения Рисунок. Собранные средства также направлять на помощь детям.

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