Главная Новости
21 декабря • обновлено в 18:39
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Український вірменин. Його доля варта окремої книжки. Edgar Ti - музикант | Роздягніться - ви в ефірі

53
Читать материал на украинском

Починав з бальних танців, а дістався до українського шоу-бізнесу. Спортивний "везунчик". Ламав руки на баскетболі, щелепу під час футболу.

Попри те – продовжує ходити в спортзал. любить автомобілі, володіє "лікарнею" для машин. Має юридичну освіту, працює в it-сфері. Навіщо йому ще й і співати – для багатьох загадка. Надає перевагу скромним і струнким брюнеткам. Які не дають йому залишатися самотнім.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.

Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости