Украинец на КремльТВ призвал Россию наступать на Киев

Украинец на КремльТВ призвал Россию наступать на Киев663
Украинский пособник кремлевских пропагандистов, политолог Александ Семченко в прямом эфире призвал оккупантов начать наступление на Киев.
Более того, он даже предложил им путь, по которому это можно сделать максимально быстро. Преступные призывы коллаборационист озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
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