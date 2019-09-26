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27 сентября • обновлено в 20:23
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Украинец на КремльТВ призвал Россию наступать на Киев

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Украинский пособник кремлевских пропагандистов, политолог Александ Семченко в прямом эфире призвал оккупантов начать наступление на Киев.

Более того, он даже предложил им путь, по которому это можно сделать максимально быстро. Преступные призывы коллаборационист озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

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