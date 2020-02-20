Украине нужна стратегия по возврату Донбасса: военный эксперт

Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможность восстановления контроля над участком длиной в 414 километров и перекрытия его для предотвращения незаконного вторжения на территорию Украины иностранных вооруженных формирований.

"Если наше высшее военное и политическое командование не будет постоянно поднимать эти вопросы на международных встречах, об этом все забудут, потому что проблемы Украины - это проблемы Украины. По большому счету, мы уже надоели всему миру, нас уже стали забывать, поэтому мы должны агрессивно демонстрировать готовность к завершению конфликта на востоке Украины", - заявил Стариков.

По его мнению, самая большая проблема в том, что люди, которые занимаются этими проблемами и другие должностные лица все говорят разные вещи, у всех разные позиции и планы.

"Когда я говорю с экспертами из разных стран, они все говорят, что не понимают чего именно хочет Украина", - отметил военный эксперт.

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