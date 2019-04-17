Украина вышла из военного соглашения СНГ: Obozrevatel News

Украина вышла из военного соглашения СНГ

Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ. Кабмин приостановил действие "Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники". Она действовала с 1995 года. Ранее Украина не приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ. Поскольку в соответствии с решением СНБО от мая 2018 года, Украина приостановила свое участие в уставных органах Содружества.

Коболев может уйти в отставку – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, если тот не снизит цену на газ. Глава правительства подчеркнул: цена должна быть ниже 8 гривен 55 копеек за кубометр. Времени на размышления Гройсман дал Коболеву до 24 апреля. Именно в этот день "Нафтогаз" должен объявить о снижении цен на газ с первого мая.

СБУ задержала спецслужбистов России

Служба безопасности Украины задержала семерых российских спецслужащего, которые способствовали преступлениям на территории Украины. Об этом на брифинге рассказал председатель СБУ Василий Грицак. По его словам, всех злоумышленников арестовали. Такие группы российская военная разведка направляет для замаовних убийств. Грицак уточнил: силовики уже собрали доказательства спланированы теракты. Их финансировали российские спецслужбы.

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