Украина может уволить свое правительство вслед за РФ: эксперт по конституционному праву

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможную отставку правительства в Украине вслед за отставкой российского парламента.

"Учитывая составляющую, которая связана с пиаром, это можно было бы допустить. Но согласно Конституции президент Украины не может ничего в этом правовом поле сделать. У него просто нет соответствующих полномочий Это может сделать только украинский парламент", - заявил Москалюк.

По его мнению, украинский президент в своей риторике слишком часто отождествляет себя с государством.

"Как это ни парадоксально, но то, что происходит в РФ, традиционно повторяется и у нас", - отметил эксперт.

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