''Ты – наркоман!'': скандал на съемочной площадке телеканала ''Интер'' может закончится в суде

Участник программы "Роман с Ольгой", начальник департамента Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины Артем Осипян рассказал о своем участии в съемках шоу на телеканале "Интер".

По словам Осипяна, его участие в шоу закончились после того, как после провокации одного из гостей, ведущая программы Ольга Фреймут стала называть его наркоманом. Гость шоу не исключает того, что этот момент попадет в эфир и ищет юридических оснований для представления на программу в суд.

По его мнению, целый ряд "случайностей", от приглашения на программу и реакции на инцидент редактора шоу, похоже не то, что это было запланированной акцией, целью которой было создание положительного имиджа центрам для наркозависимых, в которых, по его словам, во время лечения систематически нарушаются права человека.

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