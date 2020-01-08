Турецкий поток: РФ уменьшает свои расходы, чтобы не платить Украине за транзит газа

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости об открытии газопровода между РФ и Турцией в обход Украины.

"Я бы не говорил об определенном плане России против Украины. К сожалению для украинской ГТС, есть определенные договоренности со стороны Турции, России и Европейского Союза по строительству газопроводов, которые будут обеспечивать потребителей ЕС напрямую без дополнительных затрат на транспортировку. Надо понимать, что за транзит газа Россия сейчас платит Украине, поэтому она заинтересована в собственных газопроводах, чтобы не платить кому-то дополнительно за логистику газа. Эти российские бизнес-проекты направлены на минимизацию расходов", - заявил Корольчук.

Он добавил, что подобные турецким договоренности могут быть и с другими государствами ЕС.

"Есть две нити турецкого потока, которые будут закрывать не только потребности Турции, а и потребности Италии, Венгрии, Румынии, Австрии... А Северный Поток-3... Здесь надо отметить, что такие переговоры велись уже достаточно давно, об этом РФ говорила с Нидерландами и Великобританией. Поэтому такие варианты абсолютно реальны в будущем", - отметил эксперт.

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