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15 января • обновлено в 18:29
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Цифровая зависимость у поколения Z: психолог привела жуткие исследования

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Психолог Любовь Прудеус в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала о разнице в мировоззрении у поколений X, Y и Z, а также о цифровой зависимости у детей в Украине.

"Я бы не употребляла термины "поколение X, Y и Z", я бы заменила эти термины на "среду X, Y и Z", ведь ребенок рожденный в 2001 году где-то в Монголии и ребенок рожденнный в 2001 году в Сеуле - это будут два разных мировоззрения, их сформировала совершенно разная среда", - заявила психолог.

Она также считает, что слишком активная диджитализация современного мира вредит молодому поколению, ведь дети, которые выросли с гаджетом в руках, согласно исследованиям хуже удерживают внимание, им трудно долго концентрироваться на одной задаче, читать и изучать что-то предметно и детально.

"Такие дети выростают очень повехностными", - считает Любовь Прудеус.

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