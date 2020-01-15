Цифровая зависимость и наркотики: психолог о проблемах поколения Z

Психолог Любовь Прудеус в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала о разнице в мировоззрениях у поколений X, Y и Z, а также дала советы, как предотвратить цифровую зависимость у детей.

"Самой популярной проблемой у детей сейчас является синдром нарушения внимания и гиперактивности (СДВГ). Он приводит к тому, что люди не могут долго удерживать внимание на чем-то... Ну какими они в конце концов станут специалистами? Кроме того, это приведет к тому, что такие люди будут отказываться от традиционных семейных ценностей, от института семьи, от длительных отношений. Они будут практиковать свободные отношения, это все уже приобретает популярность. Это будет поверхносность во всем и непрофессионализм", - заявила психолог.

Она привела несколько примеров развитых стран, которые сейчас активно борются с последствиями чрезмерной диджитализации социума.

"Проводили исследования, по которым выяснилось, что цифровая зависимость активирует те же зоны мозга, что и наркотики", - отметила Любовь Прудеус.

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