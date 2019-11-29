''Цена правды'': раскрыты детали адаптации фильма о Голодоморе

27 ноября, состоялась гранд-премьера фильма "Цена правды" с участием режиссера фильма Агнешки Холланд и исполнителя главной роли, актера Джеймса Нортона в столичном кинотеатре "Киевская Русь".

На презентации присутствовали Агнешка Холланд и продюсеры фильма "Цена правды", в котором рассказывается о расследовании Голодомора в Украине английского журналиста Гарета Джонса и его пребывании в СССР в начале 1930-х годов. В киевском кинотеатре режиссеру был вручен орден княгини Ольги III степени, за вклад в увековечивание памяти жертв Голодомора, а награждал Агнешку президент Украины Владимир Зеленский.

Павел Скороходько, режиссер дубляжа и актер, который "дал" украинский голос герою Нортона, журналисту Гарету Джонсу, раскрыл детали работы над украинской адаптацией картины, рассказал о встрече с создателями фильма и о том, почему украинцам стоит обязательно идти на этот фильм.

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