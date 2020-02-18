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18 февраля • обновлено в 16:40
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Цель России – спровоцировать хаос и ввести миротворческую миссию: офицер ЗСУ

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Офицер ВСУ Елена Белозерская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала военные действия и обострение боев на Донбассе.

"Эксклюзивной информации у меня нет. Я военнослужащий, поэтому позвольте мне не говорить, кого мы за эту ситуацию должны поблагодарить. Но я убеждена, что эти разведения и примирения не выгодны ни нам, ни нашему противнику, и я убеждена, что они были запланированы Россией, чтобы их нарушать, чтобы создавать давление на Украину", - заявила военнослужащий.

Она выразила уверенность, что Рося не имеет планов привести к власти в Украине подконтрольных ей политиков. Зато РФ пытается спровоцировать хаос и конфликт внутри страны, чтобы ввести на территорию нашего государства миротворческую миссию.

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