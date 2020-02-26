Тигипко – новый премьер? Эксперт прокомментировал вероятность

Политический эксперт Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, может ли Тигипко стать новым премьер-министром Украины.

"Ну здесь две стороны: первая – насколько это нужно Тигипко, а вторая – насколько это нужно президенту. Если говорить о Тигипко, то понять рационально, для чего Тигипко хотел бы стать премьером, я не могу. Но здесь надо учитывать, что власть действует как наркотик, и люди, которые идут к власти, иногда могут мыслить нерационально. Эта зависимость от власти, она существует в той или иной степени у всех людей. Ну, а что касается президента, то это будет его минус, ведь он признает, что лично рекомендовал и назначил человека, который не смог показать результат ", – заявил Москалюк.

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