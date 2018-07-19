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Новые цены на проезд в Киеве: что изменится для украинцев и куда пойдут средства

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Гость: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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