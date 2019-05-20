От насморка до онкологии: доктор назвал одну из главных причин болезней

Абсолютное большинство населения Земли заражено одним из восьми видов герпес-вирусов, которые способны вызвать ряд смертельно опасных заболеваний. Об этом рассказал директор сети клиник интегративной медицины "Смартмед", профессор, доктор наук Анатолий Доровских.

Доктор наук выразил мнение, что каждый человек должен раз в полгода выделять время на полное комплексное медицинское обследование.

"Проверять можно от рождения ребенка. Но проверять надо не только на герпес, но и иммунный статус организма, пищевой тест сделать... Раз в полгода потратить два часа и пройти полное комплексное обследование… Человеческий организм – очень сложная система, поэтому ее настройкой и обслуживанием должны заниматься специалисты", – подчеркнул он.

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