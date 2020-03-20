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20 марта • обновлено в 10:41
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ПАНИКА БЕСПОЧВЕННА: ГРИВНА И ДОЛЛАРА ЕСТЬ В ОБМЕННИКАХ, БАНКИ ЛИКВИДНЫЕ

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Панические настроения среди украинского населения увеличили спрос на иностранную валюту, но резервы НБУ стабильны, банки ликвидны, а наличных средств для любых расчетных операций хватает,

- об это в эфире Obozrevatel TV, рассказал первый заместитель председателя правления "ІНДУСТРІАЛБАНК", Виталий Романчукевич

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