ПАНИКА БЕСПОЧВЕННА: ГРИВНА И ДОЛЛАРА ЕСТЬ В ОБМЕННИКАХ, БАНКИ ЛИКВИДНЫЕ

Панические настроения среди украинского населения увеличили спрос на иностранную валюту, но резервы НБУ стабильны, банки ликвидны, а наличных средств для любых расчетных операций хватает,

- об это в эфире Obozrevatel TV, рассказал первый заместитель председателя правления "ІНДУСТРІАЛБАНК", Виталий Романчукевич

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