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21 марта • обновлено в 09:37
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КОМФОРТНЫЕ МИКРОФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

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Как возвращать деньги кредитору без лишних комиссий и переплат и как не попасть в кабалу с реструктуризацией долга,

- об этом в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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Тема
The Guest
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