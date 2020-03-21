КОМФОРТНЫЕ МИКРОФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

Как возвращать деньги кредитору без лишних комиссий и переплат и как не попасть в кабалу с реструктуризацией долга,

- об этом в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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