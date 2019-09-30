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30 сентября • обновлено в 19:04
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Татьяна Кучер рассказала кто совершает преступления в городе Украинка

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Люди, которые дестабилизируют ситуацию в городе Украинка, имеющих отношение к нескольким различным группам – это, и депутаты, и журналисты некоторых СМИ, и сотрудники СБУ.

Часть из них представляют предыдущую власть, которую возглавлял экс-регионал Павел Козырев и руководствуется исключительно корыстными мотивами, - об этом в эфире ОБОП ТВ, рассказала исполняющая обязанности городского головы Украинский Татьяна Кучер. Также в рамках проекта THE GUEST секретарь горсовета Украинский указала на четкие преступления, которые сейчас совершаются в городе, рассказала о безосновательными обвинения в ее адрес и о необходимости создания Украинской объединенной территориальной общины, как один из путей решения проблем города.

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The Guest
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