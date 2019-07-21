Портрет политика нового поколения

Это - портреты одиозных и скандальных депутатов Верховной Рады 8 созыва. Они дрались, били друг другу автомобили, прогуливали заседания – словом, делали все, чтобы запомниться нам, мягко говоря, не за свои профессиональные достижения в законотворчестве.

А вот другие портреты. Эти лица вы, скорее всего, не помните. Потому что, как и деньги, их владельцы предпочитают оставаться незаметными. Это богатые народные избранники, которые последние годы декларировали доходы, измеряемые миллиардами / миллионами гривен.

Пять лет назад средний возраст претендентов на депутатские мандаты был 43 года. Но подавляющее большинство тех, кто попал в Раду, значительно старше этого возраста.

В списках кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду почти 6000 фамилий. Средний возраст депутата, по данным Центризбиркома 42 года. И это первое, что не соответствует запросу украинский.

Я не зря начинал с лиц. Основная цель нашего опроса – создать портрет депутата Верховной Рады IX созыва, который будет отвечать представлению избирателя. Ответы участников блиц-интервью меня поразили, потому что каждый респондент пытался учесть мельчайшие детали виртуального кандидата в депутаты.

По визуализацией народных комментариев я обратился к художнику также из народа. Вячеслав Палиевич ежедневно видит сотни украинских лиц, поэтому превратить желаемые черты в реальный образ - ему не сложно.

Время творческих поисков - готово! Знакомьтесь – молодой блондин, с добрыми глазами, мудрый, с высшим образованием, - все, как заказывали наши респонденты. Кстати, об образовании - около 500 зарегистрированных в ЦИК кандидатов не имеют высшего образования. Радует которые менее 8%.

Еще одна новость. В Раде станет больше женщин. По крайней мере баллотируются в депутаты они, по сравнению с 2014 годом, активнее. В списках их почти 20%. Комментировать внешность "кандидата", большинство опрошенных корректно отказывались. Но констатируют: женщины желанные в Раде

Верим в добрые дела. И рассчитываем, что Верховная Рада девятого созыва, приблизит Украину к полноправному членству в ЕС, вступления в НАТО а главное к МИРА и благополучия на нашей земле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал