Суд перенес рассмотрение иска Коломойского по Приватбанка

Иск бывших акционеров ПриватБанка Хозяйственный суд Киева продолжит рассматривать только на следующей неделе.

Во время закрытого заседание 1 октября судья Людмила Шкурдова заслушала ходатайство представителя Министерства финансов Украины и объявила перерыв.

Представители ПриватБанка назвали ходатайство обоснованным указывая на то, что однотипные иски не могут одновременно рассматриваться и в административных и хозяйственных судах Украины.

Пока стороны обсуждали указанное ходатайство, активисты из Демократической Топоры призвали суд к открытому режима рассмотрения дела, поскольку ее результат представляет значительный общественный интерес и именно от их решения зависит дальнейшая экономическая стабильность страны. Для этого они использовали картину "Снятие кожи с продажного судьи". Также активисты напомнили судьям, что спасение ПриватБанка через национализацию был самым важным. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд гривен. Именно на такую сумму в банке образовалась "дыра" из-за действий бывших собственников, на особых условиях выдавали кредиты нужным фирмам и вывели со счетов значительное количество средств, когда поняли, что потеряют его.

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