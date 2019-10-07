Субсидія від держави - це реальна допомога чи розбещення пільговиків?

Темою сьогоднішнього опитування були субсидії та чи реально вони несуть за собою допомогу громадянам чи навпаки вони нараховуються для розбещення громадян.

Таким чином ми виявили, що аж 42,8% українців вважають, що субсидії служать для розбещення пільговиків, посилаючись на те, що деякі люди невиправданно їх отримують, а 57,3% вважають, що це є реальною допомогою, без якої вони б не мали змоги прожити.

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