Американский скайдайвер Люк Эйкинс совершил исторический прыжок без парашюта с высоты 7,6 км. Такого раньше никто не делал. Люку на момент прыжка было 42 года. Он удачно приземлился на натянутую между строительными кранами сетку на уровне 20го этажа. Как только Люк пришел в себя, он обнял свою жену и близких.

Прыжок без парашюта Скриншот из видео

Стоит заметить, что скайдайвер не имел запасного парашюта, и в случае неудачи все могло бы закончиться трагично.

Прыжок без парашюта Скриншот из видео

Вместе с Люком прыжок совершила команда поддержки из трех человек. Они страховали его на случай сильного ветра и следили за тем, чтобы Люк соблюдал правильную траекторию полета.

Прыжок без парашюта Скриншот из видео

Как только спортсмены достигли критической высоты, они раскрыли свои парашюты. Люк продолжил полет до пересечения с сеткой.

Скорость спортсмена на момент приземления составляла 190 км/ч.

Прыжок без парашюта Скриншот из видео

Таким образом Люк Эйкинс вошел в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, который совершил приземление с такой высоты без парашюта.

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