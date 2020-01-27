Страшная статистика насилия над детьми в Украине: эксперт прокомментировал цифры

Вице-президент ОО "Всеукраинская фонд" Защита прав детей "Алексей Лазаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал 250 уголовных производств, которые открыты с начала 2020 года по факту насилия над детьми, что повлекло их смерть. Об этом накануне сообщил Офис генерального прокурора.

"Это страшные цифры, но я должен сказать, что закон о предотвращении домашнего насилия - это апгрейд закона, который был принят еще в 2004 году. И я хочу сказать, что закон о предотвращении насилия в семье впервые на постсоветском пространстве был принят именно в Украине. Затем была Грузия, потом Молдова. И вот сейчас этот закон модернизирован. То есть мы пионеры в этом вопросе, и работа еще с 2004 года именно в этом направлении велась", - заявил Лазаренко.

Он отметил, что цифра, о которой идет речь - это следствие того, что были внесены изменения в закон, ведь ранее факт совершения насилия в семье проходил, как административная ответственность.

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