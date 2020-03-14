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14 марта • обновлено в 09:10
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СТОИМОСТЬ БЫСТРОГО ЗАЙМА

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Бывает ли выгодное решение финансовых проблем, как формируется процентная ставка микро кредита, чем могут привлечь онлайн-займы,

- все это в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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Читайте все новости по теме "The Guest" на OBOZREVATEL.

Тема
The Guest
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