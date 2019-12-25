Как празднуют Рождество в разных регионах Украины: история праздника

Кандидат исторических наук, этнолог Наталья Громова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала традиции и историю празднования Рождества Христова в разных регионах Украины.

"Проблема, с моей точки зрения, базируется в невозможности договориться. В 1918 году советская власть перешла на григорианкий календарь и одновременно отделила церковь от государства. И еще это невозможность договориться между католиками и православными. Еще в 1582 году, когда был введен григорианский календарь было понятно, что юлианский календарь устарел, что каждые 128 лет приходят новые сутки, и что его необходимо заменить", - рассказала Громова.

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