Детали децентрализации в Украине: экс-глава Тернопольской ОГА

Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал реформу по децентрализации по всей Украины, и чем грозит Украине новый законопроект.

"У нас были определенные наработки стратегии децентрализации, поддерживалась нашими европейскими и американскими коллегами, которые поддерживали реализацию ее в Украине. Мы несколько лет работали над этой стратегией. В Тернопольской области, например, было создано 49 ОТГ, утвержден перспективный план, по которому должны быть созданы 59 ОТГ. Сейчас приходит новая команда, которая говорит, что мы видим лишь 39 территориальных общин по Тернопольской области. И тогда у меня логичный вопрос, а куда должны деться еще 20? И это касается яне только одной области . Это я смоделировал ситуацию, которая касается всей Украины. А потом появляется еще один спикер, говорит, что мы не только не видим перспективы ликвидации районов, мы видим перспективу объединения областей в земле. Все эти факторы порождают очень много спекуляций", - заявил Барна.

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