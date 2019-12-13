Воспоминания ликвидатора аварии на ЧАЭС: я пробыл там 22 дня вместо обещанных трех

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Дня памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Нам сказали, что мы будем там всего 3 дня. А мы пробыли там 22 дня. А потом мы прибыли в свою часть, и у нас забрали все наши вещи, и доставили нас в госпиталь под Санкт-Петербургом. Нас две недели там осматривали, прибыли специалисты из института ядерной физики со специальными приборами, ну и, чтобы было понятно, после нашего осмотра и замеров они сняли с нас всю одежду, потому что эта одежда была заражена, это не та одежда, в которой мы летали, это одежда, в которой мы просто были там. А в то время все было в дефиците, я только что купил себе домашние тапочки, это было очень круто, а у меня их хотели забрать... Люди за рубежом всегда улыбаются после этих слов и приносят деньги, говорят - вот, купите себе тапочки", - рассказал Мизько.

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