Первый полет над Припятю я буду помнить всегда: ликвидатор аварии на ЧАЭС

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Дня памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Сама работа моя заключалась в том, чтобы перевозить грузы в опасную зону и собственно совершать полеты над реактором. Площадка находилась примерно в 12 км от реактора. При этом все 8 бортов сначала полетели в Борисполь, куда уже привезли свинец. Свинец - это были обычные охотничьи патроны в мешочках. И с ними все восемь бортов отправились в Чонобиль на площадку. Загружали по одной тоне свинца, выходили на город Припять. Это был очень красивый город, новый. Первый полет над Припятю запомнился на всю жизнь . Мы привыкли к визуальному ориентированию, а здесь уже на тот момент людей эвакуировали, ни животных, ни людей, желтый Жигули стоит, грузовик какой-то, двери у него открыты, на балконах белье еще висит, но город пустой..." - рассказал Мизько.

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