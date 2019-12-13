Задержание подозреваемых и есть дестабилизация ситуации в стране: военная волонтер

Военная волонтер Алла Мартынюк в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала задержание подозреваемых волонтеров и ветеранов АТО по делу убийства Павла Шеремета.

"Я лично знаю всех пятерых человек, которые были задержаны по этому делу. Более того, говорилось о том, что все это делалось подозреваемыми с целью дестабилизации ситуации в стране, так а посмотрите, что сейчас происходит. Мы видим, что именно те события, которые происходят, и дестабилизируют ситауцию в стране. потому что, чтобы вы понимали вчера все волонтеры и военные звонили друг другу и говорлы о том, что мы имеем подписывать договор с адвокатами, потому что завтра могут прийти к нам. мы боимся жить в собственной стране. Как такое вообще может быть?"- заявивл волонтер.

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