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12 декабря • обновлено в 11:26
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Оцифровка услуг МВД: как восстановить водительское удостоверение

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Заместитель начальника главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал изменения к услугам, которые предоставляет водителям МВД Украины и их диджитализацию.

"Сама процедура по финансированию сервисных центров, это происходит из государственного бюджета, поэтому мы не формируем цену на услуги, которые предоставляет сервисный центр МВД. Сама услуга является бесплатной, а сумма 201 гривна - это стоимость бланка удостоверения, за который платит водитель. Сказать, правильно ли это или не правильно... Я думаю, что это обязательство государства перед гражданином. Мы стараемся максимально избежать коррупционной составляющей, поэтому не назначали администраторов, ответственных за определение причины, по которой было потеряно удостоверение", - заявил Смольянинов.

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